ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Известный сайт CapFriendly официально прекратил работу. Ранее его выкупил «Вашингтон»

Известный сайт CapFriendly официально прекратил работу. Ранее его выкупил «Вашингтон»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный интернет-ресурс CapFriendly, предоставлявший подробную информацию о контрактах игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), официально прекратил работу.

Ранее сообщалось, что данный сайт был выкуплен клубом «Вашингтон Кэпиталз», а официально сделка планировалась на первую половину июля с той целью, чтобы ресурс оставался общедоступным во время драфта НХЛ — 2024 и открытия рынка свободных агентов.

Отметим, что руководство сайта, так же как и руководство «Вашингтона», отказывалось давать комментарии относительно данной сделки.

Сайт CapFriendly функционировал на протяжении девяти лет и пользовался наибольшей популярностью при отслеживании контрактов хоккеистов, а также положения команд относительно потолка и пола зарплат в НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android