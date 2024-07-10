Известный сайт CapFriendly официально прекратил работу. Ранее его выкупил «Вашингтон»

Известный интернет-ресурс CapFriendly, предоставлявший подробную информацию о контрактах игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), официально прекратил работу.

Ранее сообщалось, что данный сайт был выкуплен клубом «Вашингтон Кэпиталз», а официально сделка планировалась на первую половину июля с той целью, чтобы ресурс оставался общедоступным во время драфта НХЛ — 2024 и открытия рынка свободных агентов.

Отметим, что руководство сайта, так же как и руководство «Вашингтона», отказывалось давать комментарии относительно данной сделки.

Сайт CapFriendly функционировал на протяжении девяти лет и пользовался наибольшей популярностью при отслеживании контрактов хоккеистов, а также положения команд относительно потолка и пола зарплат в НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: