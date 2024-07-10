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«Он станет звездой». Бывший главный скаут «Анахайма» — о Демидове

«Он станет звездой». Бывший главный скаут «Анахайма» — о Демидове
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Бывший главный скаут «Анахайм Дакс», ныне аналитик TVA Sports Ален Чейни поделился мнением о российском проспекте «Монреаль Канадиенс» — защитнике Иване Демидове, выбранном на драфте НХЛ — 2024 под общим пятым номером.

«Я думаю, он станет звездой.

Является ли Демидов самым талантливым игроком среди всех членов организации? Да», — сказал Чейни в эфире Sick Podcast.

Напомним, Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Хоккеист стал самым ценным игроком сезона-2023/2024 в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.

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