Президент КХЛ объяснил желание организации выйти из-под юрисдикции ИИХФ и ФХР

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, почему организация изъявила желание выйти из-под юрисдикции Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Федерации хоккея России (ФХР).

«Одна из целей развития спорта в России — деполитизация международного спорта. Многие международные федерации сейчас отстраняют российских спортсменов, наши сборные команды от участия в международных соревнованиях. Выйдя из сферы влияния ИИХФ, мы будем более самостоятельны в решениях и продвижении нашего спорта в стране и в мире.

У ФХР свои задачи по популяризации массового, женского, детского спорта. Мы не отсоединяемся, а идём параллельно с ней, вместе развивая хоккей. КХЛ решает спектр вопросов профессионального уровня, но не забывает и о подготовке резерва. У нас, как и раньше, будет прописано в регламенте, что каждый клуб должен иметь ДЮСШ с минимум восемью разными возрастами.

При этом мы выйдем из юрисдикции ИИХФ, станем двигаться в своём направлении. В частности, утверждать правила игры в хоккей в министерстве спорта.

Задача стоит интересная, мы к ней готовы. Раз закон теперь позволяет — мы берём на себя такую ответственность», — сказал Морозов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, сборная России пропустила три последних взрослых и молодёжных чемпионата мира из-за отстранения со стороны ИИХФ.