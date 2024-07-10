Коваленко: профсоюз игроков НХЛ сделает всё возможное, чтобы Россию допустили до ОИ-2026

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко считает, что профсоюз игроков НХЛ должен приложить усилия к тому, чтобы сборную России допустили до участия в Олимпийских играх в 2026 году.

«В 2020 году было подписано действующее коллективное соглашение между НХЛ и профсоюзом. Оно рассчитано на шесть лет — и летом 2026 года истекает.

Судя по моему опыту, где-то за год до истечения этого договора начнутся интенсивные переговоры о новом коллективном соглашении. Участие НХЛ в Олимпиаде — важный пункт и для лиги, и для хоккеистов.

Думаю, профсоюз сделает всё возможное, чтобы все игроки сборных смогли бы поехать в Милан. А НХЛ запросит у игроков за это участие очень приличную цену.

В НХЛ много наших хоккеистов, все они — на ведущих ролях. Одна из задач профсоюза — не допустить любой дискриминации. В том числе по национальному признаку», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, сборная России пропустила три последних взрослых и молодёжных чемпионата мира из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Последняя игра России на ЧМ по хоккею: