«Автомобилист» продлил контракт с защитником Даниилом Валитовым

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Пресс-служба «Автомобилиста», в официальном телеграм-канале клуба объявила о продлении уральцами контракта с защитником Даниилом Валитовым.

Новое двустороннее соглашение рассчитано на один год.

Минувший сезон 24-летний Валитов провёл преимущественно в ВХЛ, выступая за «Горняк-УГМК», где в 46 матчах набрал 16 (3+13) очков при полезности «-5». За «Автомобилист» в КХЛ в сезоне-2023/2024 игрок провёл лишь одну игру, не отметившись результативными действиями.

Валитов выступает в системе «Автомобилиста» с сезона-2018/2019. Всего за уральский клуб в КХЛ на его счету 41 матч.

Сезон-2020/21 молодой защитник отыграл в Германии, где выступал за клуб «Крефельд Пингвин» в Немецкой хоккейной лиге. На его счету 16 матчей и 1 (0+1) набранное очко.

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