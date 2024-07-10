Генменеджер «Вашингтона»: мы можем завершить эпоху Овечкина с конкурентоспособной командой

Новый генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик заявил о том, что не является сторонником масштабных перестроек в командах.

«Моя цель — быть конкурентоспособным. Я не из тех, кто любит проигрывать. И я искренне верю, что мы можем завершить эпоху Алекса Овечкина с конкурентоспособной командой.

Я думаю, мы уже заявили о себе тем, что сделали в это межсезонье. Людям легко сказать: «Ваши суперзвёзды стареют. Пришло время перестраиваться, взрывать (рынок. — Прим. «Чемпионата»), делать всё заново». На самом деле, это может быть намного сложнее, чем кажется. И, думаю, вы видели, как многие команды пытались это сделать и как бы застревали в бесконечном цикле разрушения и строительства и не достигали того, чего хотели. И я думаю, вы также можете видеть некоторые команды, которые этого не сделали и добились успеха», — сказал Патрик на своей первой пресс-конференции в качестве генерального менеджера «Кэпс».

Напомним, на этом посту Патрик сменил Брайана Маклеллана, который занял пост президента клуба по хоккейным операциям.

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