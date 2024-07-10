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Сергей Толчинский попробовал себя в большом теннисе

Сергей Толчинский попробовал себя в большом теннисе
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Нападающий СКА Сергей Толчинский опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал, как осваивает новый для себя вид спорта.

Хоккеист выложил фотографии, на которых пробует себя в большом теннисе на грунтовом корте.

Фото: Соцсети Сергея Толчинского

Фото: Соцсети Сергея Толчинского

Фото: Соцсети Сергея Толчинского

В завершившемся сезоне КХЛ 29-летний Толчинский сыграл в общей сложности в 77 матчах, в которых набрал 58 (21+37) очков. До этого в течение трёх сезонов форвард защищал цвета «Авангарда», став в составе «ястребов» обладателем Кубка Гагарина в 2021 году. Наряду с Константином Окуловым стал лучшим бомбардиром победного плей-офф, набрав 20 (6+14) очков в 24 матчах.

Напомним, в сезоне-2023/2024 СКА вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» (1-4).

Самый быстрый гол в истории КХЛ:

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