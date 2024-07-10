Илья Протас рассказал о странном вопросе от представителя «Монреаля» перед драфтом НХЛ

Белорусский проспект «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас, выбранный «столичными» на драфте НХЛ — 2024 в третьем раунде под общим 75-м номером, раскрыл содержание странного вопроса, который задали ему на одном из собеседований перед церемонией.

«Запомнился один — от представителя «Монреаля». Ты стоишь на светофоре, подъезжает машина на соседней полосе, и вдруг загорается зелёный свет. Вопрос был такой: ты дашь по газам и постараешься поравняться с этой машиной или останешься позади?

Что ответил? Конечно, что дам по газам. Но, наверное, в «Монреале» забыли, что у меня пока нет водительских прав», — сказал Протас в интервью Betnews.

Напомним, ранее о странных преддрафтовых вопросах рассказывал соотечественник Ильи Артём Левшунов, выбранный на этом же драфте под общим вторым номером «Чикаго Блэкхоукс».

6 июля Протас подписал с «Вашингтоном» трёхлетний контракт новичка. По итогам минувшего сезона игрок попал в символическую сборную новичков USHL. В прошедшем чемпионате он принял участие в 61 встрече, забросил 14 шайб, отдал 37 голевых передач и закончил регулярный сезон с 51 баллом за результативность.

Отметим, что старший брат Ильи Алексей Протас с 2021 года выступает в составе столичного клуба. Он также был выбран в третьем раунде драфта — в 2019 году под общим 91-м номером.

Лучшие снайперы российского хоккея: