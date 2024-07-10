«Миннесота» продлила контракты с двумя хоккеистами

«Миннесота Уайлд» продлила соглашения с нападающим Адамом Рашкой и защитником Декланом Чисхольмом, сообщает пресс-служба «дикарей» в социальных сетях.

Контракт с 22-летним Рашкой является двусторонним и заключён на один год с зарплатой $ 775 тыс. в НХЛ и $ 97 тыс. в АХЛ.

Соглашение с 24-летним Чисхольмом рассчитано также на один сезон, зарплата игрока составит $ 1 млн.

В минувшем сезоне Рашка преимущественно выступал в АХЛ, проведя 49 игр за «Айова Уайлд», в которых набрал 7 (3+4) очков. В ноябре 2023 года «Миннесота» выменяла чеха у «Сан-Хосе Шаркс». В НХЛ за «дикарей» Рашка провёл пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Чисхольм в завершившемся сезоне провёл 29 матчей за «Уайлд» в НХЛ, в которых набрал 8 (3+5) очков. В январе 2024 года «Миннесота» забрала его с драфта отказов, куда его поместил «Виннипег Джетс».

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