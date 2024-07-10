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Морозов ответил на предположение о выходе КХЛ из-под эгиды ИИХФ ради ЦСКА

Морозов ответил на предположение о выходе КХЛ из-под эгиды ИИХФ ради ЦСКА
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Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о предположении, что лига приняла решение выйти из-под эгиды Международной федерации хоккея (ИИХФ) только ради ЦСКА, который является единственным российским клубом, находящимся под санкциями этой организации, в связи с чем не может вернуть игроков из-за океана.

«Это абсолютно не так. В лиге 23 клуба, и мы защищаем права каждого из них. Если вспоминать ситуацию с Иваном Федотовым, то клуб, лига и федерация действовали в соответствии с законодательством России, отстаивая право каждого гражданина на труд. До сих пор считаем, что всё сделали правильно и по-другому просто не могли.

Такие случаи вполне могли происходить и с хоккеистами других команд. Сейчас, когда мы стали более независимыми, уже сможем самостоятельно определять статус игроков. Теперь мы будем свободнее в принятии решений и планируем с министерством спорта обсуждать подобные ситуации», — сказал Морозов в интервью «Матч ТВ».

Ранее в прессе сообщалось, что ХК ЦСКА планирует вернуть из-за океана шестерых российских хоккеистов. Это вратарь Иван Просветов, нападающие Егор Афанасьев, Руслан Исхаков, Денис Гурьянов, защитники Дмитрий Саморуков и Никита Охотюк, о приобретении прав на которого у нижегородского «Торпедо» официальный сайт ХК ЦСКА сообщал в конце мая.

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