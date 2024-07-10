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В НХЛ заявили об отсутствии намерения заключать с КХЛ меморандум об уважении контрактов

В НХЛ заявили об отсутствии намерения заключать с КХЛ меморандум об уважении контрактов
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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, планирует ли лига заключение соглашения с КХЛ об уважении контрактов игроков.

«НХЛ всегда уважала контракты в других лигах, независимо от того, существовало соглашение или нет. Эта практика будет продолжаться. На данный момент мы не рассматриваем заключение нового соглашения», — сказал Дэйли в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, вчера, 9 июля, КХЛ объявила о том, что не будет регистрировать новые контракты хоккеистов, имеющих действующие соглашения с клубами других лиг или невыполненные обязательства. Также в лиге отметили, что совместная работа в этом направлении с НХЛ проводится успешно без подписанного меморандума.

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