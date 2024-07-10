Назаров отреагировал на решение КХЛ выйти из-под эгиды ФХР

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о будущем развитии хоккея в России после решения Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выйти из-под эгиды Федерации хоккея России (ФХР).

«Согласно принятому законодательству КХЛ решила стать независимой и отделиться от ФХР. Нужно понимать, что спонсоры в нашей стране зачастую смотрят в сторону государства. Значит, в скором времени мы увидим популяризацию Высшей лиги и женского чемпионата, которые находятся под юрисдикцией ФХР. А значит, с крупной поддержкой государства, Минспорта и всей страны. Думаю, что нас ждут новые имена в ВХЛ и ЖХЛ, существенно увеличатся суммы контрактов.

В последнее время все зациклились на трансферных картах, зависимости от ИИХФ, но профессиональный хоккей в России живёт в основном за счёт спонсорства. Думаю, что плюсы в принятом решении есть для всех сторон. КХЛ продолжит развиваться в своём направлении и не будет зависеть от политических решений ИИХФ. Лига, по сути, становится частной, со своими правилами и со своим хозяином (председатель Совета директоров КХЛ Геннадий Николаевич Тимченко. – Прим. «Чемпионата) ФХР больше займётся популяризацией массового, женского, детского спорта и продвижением Высшей лиги, а значит и развития хоккея в регионах», — сказал Назаров в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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