«Рад оказаться в одной команде с Мэйсеком». Меркли — о переходе в «Автомобилист»

Новичок «Автомобилиста» канадский нападающий Ник Меркли поделился эмоциями от перехода в команду из Екатеринбурга.

«Обрадовался, когда узнал, что перехожу в этот клуб, не могу сказать, что знаю многих ребят, но помню, как Брукс Мэйсек играл в «Калгари», когда я был ещё молодым парнем. Я наблюдал за его игрой, рад оказаться с ним в одной команде. Знаю, что у вас отличный состав, вы прекрасно провели прошлый плей-офф. Безумно рад, что буду выступать за «Автомобилист!» — приводит слова Меркли пресс-служба уральской команды.

Напомним, канадец подписал с «Автомобилистом» двухлетний контракт.

С сезона-2022/2023 27-летний канадец выступал за минское «Динамо». За два сезона он провёл в общей сложности 143 матча, в которых набрал 79 (40+39) очков, в том числе в плей-офф Кубка Гагарина – 11 матчей, 7 (4+3) очков при показателе полезности «+2».

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