Генеральный менеджер «Вашингтона»: мы начинаем вкладываться в костяк нового поколения

Новый генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик с оптимизмом смотрит на нынешнее положение дел в организации.

«Если посмотреть на некоторые из ходов, которые мы сделали, очевидно, что в подписании Пьер-Люка Дюбуа был определённый риск, но я думаю, что мы чувствуем себя довольно комфортно. Мы получили парня, который потенциально может стать действительно хорошим игроком для нас на протяжении многих лет и которому только что исполнилось 26. Я думаю, мы начинаем вкладываться во что-то вроде костяка нового поколения, на примере Дилана Строума и игроков его возраста. А после этого у нас есть следующий уровень с Коннором Макмайклом и Алексеем Протасом.

А ещё после этого у нас есть парни, которые выиграли два последних чемпионата с «Херши», и после них пара ценных игроков с драфта. Так что я думаю, что у нас есть слои хороших игроков, которые, как вы видите, помогут команде на льду, или же это поможет команде получить игрока, который поможет на льду им. Так что я думаю, что мы находимся в таком же выгодном положении, в которым были долгое время в случае с перспективами и кадровым резервом», — сказал Патрик на своей первой пресс-конференции в качестве генерального менеджера «Кэпс».

Напомним, на этом посту Патрик сменил Брайана Маклеллана, который занял пост президента клуба по хоккейным операциям.

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