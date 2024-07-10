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На одном из больших экранов Таймс-сквер показали фрагменты чемпионства «Металлурга»

На одном из больших экранов Таймс-сквер показали фрагменты чемпионства «Металлурга»
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Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» в официальном телеграм-канале клуба опубликовали любопытное видео с легендарной площади Таймс-сквер в Нью-Йорке.

На видеоролике видно, как на одном из больших экранов площади демонстрируются фрагменты победы «Металлурга» в Кубке Гагарина — 2024. На видео фигурирует также некий русскоязычный болельщик «Магнитки», который снимает всё на мобильный телефон, после чего обращается к камере со словами «Металлург — чемпион!»

«Чемпионат» предлагает посмотреть неожиданный перформанс в честь российского клуба на одной из главных площадей мира:

Напомним, в финале плей-офф КХЛ завершившегося сезона «Металлург» обыграл в серии «Локомотив» (4-0) и стал обладателем главного трофея лиги.

Самый быстрый гол в истории КХЛ:

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