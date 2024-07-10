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«Барыс» представил обновлённый тренерский штаб на сезон-2024/2025

«Барыс» представил обновлённый тренерский штаб на сезон-2024/2025
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Пресс-служба астанинского «Барыса» в официальном телеграм-канале клуба объявила об изменениях в тренерском штабе казахстанской команды в преддверии сезона-2024/2025.

В тренерский штаб нового главного тренера Дэвида Немировски вошли следующие специалисты: Евгений Королёв, Талгат Жайлауов, Макс Маркович и Стив МакГичи, который будет отвечать за физическую подготовку хоккеистов.

Напомним, в минувшем сезоне «Барыс" занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф. Клуб из столицы Казахстана набрал 50 очков в 68 матчах, став второй худшей командой лиги по заброшенным шайбам (137), опередив лишь подмосковный «Витязь» (133).

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