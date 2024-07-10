«Трактор» «продлил контракт» с культовым манекеном из своей раздевалки

Пресс-служба челябинского «Трактора» опубликовала забавный пост в официальном телеграм-канале уральской команды, в котором сообщила о том, что клуб «продлил контракт» с культовым боксёрским манекеном Германом из собственной раздевалки.

Также, помимо «продления соглашения», Герман получил новый пост — он назначен тренером по победам.

«Тренером по победам «Трактора» на ближайший год утверждён Герман. В числе кандидатов на пост было несколько специалистов, но по совокупности факторов выбор был сделан в пользу Германа. Специалистов такой фактуры в сочетании с профессиональными и человеческими качествами на рынке практически не найти, поэтому мы рады, что Герман продолжит быть частью Челябинска и большой хоккейной семьи чёрно-белых», — приводит слова генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова пресс-служба уральцев.

Фото: Пресс-служба ХК «Трактор»

Известность Герман приобрёл по ходу прошлого плей-офф. После побед в победной раздевалке хоккеисты часто били манекен.

В минувшем сезоне КХЛ «Трактор» дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил в серии «Локомотиву» (0-4).

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