Крикунов — об отделении КХЛ от ФХР: не сторонник ломать то, что работает годами

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал итоги совещания руководителей клубов КХЛ.

«Я не сторонник ломать то, что годами хорошо работает, поэтому решение лиги не поддерживаю. Теперь непонятно, как к этому отнесётся ИИХФ, потому как она просто может запретить хоккеистам КХЛ играть на чемпионатах мира, и если это произойдёт, то больше всего пострадает сборная Казахстана, потому как все ведущие игроки этой команды выступают в клубах КХЛ.

Ещё одним важным вопросом, а точнее, важнейшей проблемой, могут стать трансферы НХЛ. Не будет ли такого, что их клубы будут забирать у нас всех игроков, кого им захочется? Как мы с этим будем бороться? Так что вопросов больше, чем ответов. Если что-то менять в структуре – нужно изначально все моменты продумать и обсудить, а не принимать решения на ходу», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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