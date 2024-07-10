ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов — об отделении КХЛ от ФХР: не сторонник ломать то, что работает годами

Крикунов — об отделении КХЛ от ФХР: не сторонник ломать то, что работает годами
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал итоги совещания руководителей клубов КХЛ.

«Я не сторонник ломать то, что годами хорошо работает, поэтому решение лиги не поддерживаю. Теперь непонятно, как к этому отнесётся ИИХФ, потому как она просто может запретить хоккеистам КХЛ играть на чемпионатах мира, и если это произойдёт, то больше всего пострадает сборная Казахстана, потому как все ведущие игроки этой команды выступают в клубах КХЛ.

Ещё одним важным вопросом, а точнее, важнейшей проблемой, могут стать трансферы НХЛ. Не будет ли такого, что их клубы будут забирать у нас всех игроков, кого им захочется? Как мы с этим будем бороться? Так что вопросов больше, чем ответов. Если что-то менять в структуре – нужно изначально все моменты продумать и обсудить, а не принимать решения на ходу», — сказал Крикунов «Чемпионату».

Самый быстрый гол в истории КХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android