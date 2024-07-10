Бабаев — о контракте Замулы: переговоры с «Флайерз» были тяжёлыми, но мы добились своего

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника «Филадельфии» Егора Замулы, заявил, что переговоры с «Флайерз» о новом контракте получились тяжёлыми. В итоге удалось подписать двухлетний контракт с кэпхитом $ 1,7 млн.

«Очень тяжёлые были переговоры, они длились долго. Есть такой момент сравнения с другими игроками в НХЛ, есть структура арбитража, куда мы помогли обратиться. Но так как у Егора не так много матчей сыграно, в этой ситуации было тяжело. Но мы добились того, чего хотели. Очень хороший контракт. Я считаю, что это максимально возможное, что можно было получить от клуба.

Я благодарен «Филадельфии», что там пошли на определённые уступки в нашу сторону. Я доволен, что Егор там остаётся, и он, и клуб тоже. То есть мы нашли компромиссное решение, которое устроило всех. Самое главное, что мы договорились и дело не пошло в арбитраж», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Всего на счету Замулы 92 матча за карьеру в НХЛ, в которых он забил пять голов и сделал 20 результативных передач, набрав в сумме 25 очков.