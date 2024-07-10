В «Нью-Джерси» оценили вклад Ларионова в воспитание защитника Антона Силаева

Помощник генерального менеджера «Нью-Джерси» Дэн Маккиннон оценил вклад главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова в воспитание защитника Антона Силаева. Россиянин был выбран «Дэвилз» на драфте НХЛ — 2024 под общим 10-м номером.

«Он агрессивный, сильный защитник, который уже в юном возрасте показал, что может уделять приоритетное внимание силовой защите. Это похоже на игрока, который привержен тому стилю защиты, от которого эта команда выиграет в будущем.

Очень важно, что Ларионов — его тренер, потому что он понимает, как никто другой, как сложен переход от российского и европейского хоккея к НХЛ. Он просто видит в Силаеве столько всего, что, по его мнению, в конечном итоге сделает его успешным игроком в НХЛ», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне на счету Силаева 63 матча за «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и пять матчей в плей-офф, всего на его счету 13 очков — три заброшенных шайбы и 10 результативных передач.