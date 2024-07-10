Тренер фарм-клуба «Нью-Джерси» рассказал, что его впечатлило в защитнике Антоне Силаеве

Главный тренер фарм-клуба «Нью-Джерси» в АХЛ Кевин Дайнин рассказал, что его впечатлило в защитнике Антоне Силаеве. Россиянин был выбран «Дэвилз» на драфте НХЛ — 2024 под общим 10-м номером.

«Мы говорим о его габаритах и способности кататься на коньках, но в том, как он бросает шайбу, есть своя изюминка. На тренировке он мощно щёлкнул в перекладину, и шайба чуть не врезалась в крышу арены. Я подумал: «Шайба имела мощный импульс, чтобы подняться так высоко». Я думаю, это просто говорит о том, что в его теле есть какая-то неиспользованная сила. Кажется, он действительно увлечён тем, что делает сейчас», — цитирует Дайнина пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне на счету Силаева 63 матча за «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и пять матчей в плей-офф, всего на его счету 13 очков — три заброшенных шайбы и 10 результативных передач.