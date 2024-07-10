Плющев: в СССР была система, которая рожала хоккеистов по всей стране, сейчас такого нет

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что на сегодняшний день в российском хоккее отсутствует система, которая стабильно бы выдавала мастеров высокого уровня. Специалист выделил нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова и защитника СКА Александра Никишина.

«В СССР была система, которая рожала хоккеистов. И рожала не только в Москве, но и в Нижнем Новгороде, Челябинске, Екатеринбурге и других городах. Сейчас такого нет. Например, Капризова воспитала не система. С ним больше работал отец, которому ненужные люди не мешали. А если бы система у нас в стране работала, то у нас был бы не один Капризов, а хотя бы пять.

Из защитников у нас по сути есть только Никишин, на которого возлагаются большие надежды. И всё, больше никого нет. У нас в последнее время появляются среднестатистические игроки, но нет талантов», – цитирует Плющева Metaratings.ru.

Никишин был признан самым результативным защитником и самым полезным игроком сезона-2023/2024. Помимо этого, лидер СКА вошёл в символическую сборную.