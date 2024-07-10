Журналист НХЛ рассказал варианты возможного развития карьеры вратаря Ярослава Аскарова

Журналист НХЛ Дэн Розен рассказал варианты возможного развития карьеры вратаря «Нэшвилла» Ярослава Аскарова.

«Хищники» подписали со Скоттом Уэджвудом двухлетний контракт, дав себе время определить, что будет дальше с Аскаровым, у которого ещё остался один год по контракту начального уровня. Возможно, Аскаров настолько хорошо проявит себя на предсезонных сборах, что «Нэшвилл» в конечном итоге отправит Уэджвуда в АХЛ. Это не сильно повлияет на их ситуацию с потолком зарплат.

«Нэшвилл» также может решить, что Аскарову нужно больше опыта в АХЛ. Он уже получил много игровой практики и будет усилением для клуба АХЛ. Но если Аскаров продолжит развиваться такими же темпами, вполне вероятно, что он займёт место второго вратаря «Предаторз».

Давайте предположим, что большую часть этого сезона тандем вратарей «Нэшвилла» будут составлять Сарос и Уэджвуд, а затем начиная с сезона-2025/2026 это будут Сарос и Аскаров, при условии, что «Нэшвилл» не обменяет Ярослава ранее», — цитирует Розена официальный сайт НХЛ.