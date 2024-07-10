Бабаев: клубы КХЛ держат места для легионеров, набрали много непонятных иностранцев

Известный агент Шуми Бабаев выразил недовольство качеством привлечённых легионеров в клубы КХЛ в текущее межсезонье и заявил, что менеджмент клубов не спешит подписывать контракты с российскими хоккеистами.

«Сейчас все держат места для легионеров. Набрали очень много непонятных иностранцев. О чём я и предупреждал. Если увеличивать лимит на легионеров, то в том формате, в котором бы лигу усилили хорошие игроки. А сейчас на эти две вакансии берут непонятно кого. Но так им удобнее и выгоднее», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Напомним, в следующем сезоне-2024/2025 лимит на легионеров возвращён до пяти иностранных хоккеистов. В прошлом сезоне лимит составлял три легионера, и многие клубы КХЛ проголосовали за его увеличение.