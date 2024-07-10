«Хочу выиграть Кубок Стэнли». Защитник Шмидт — о причине перехода во «Флориду»

Защитник Нейт Шмидт рассказал, что его решение подписать контракт с «Флоридой» было обусловлено желанием выиграть Кубок Стэнли. 32-летний игрок обороны пополнил состав «Пантерз» в текущее межсезонье и подписал соглашение сроком на один год и $ 800 тыс.

«Деньги для меня — не самое важное. Я хочу побеждать. Я хочу выиграть Кубок Стэнли и хочу сделать это с командой, с которой могу получить от этого удовольствие», — цитирует Шмидта пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Шмидт горел желанием переехать во Флориду и хочет играть под руководством Пола Мориса, с которым работал ранее в «Виннипеге». В минувшем сезоне американец сыграл в общей сложности 66 матчей за «Джетс», в которых набрал 15 (3+12) очков.