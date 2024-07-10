Тодд Маклеллан не будет новым главным тренером «Коламбуса»

Журналист The Athletic Аарон Порцлайн сообщил, что Тодд Маклеллан не будет главным тренером «Коламбуса». Бывший главный тренер «Лос-Анджелеса» и руководство «Блю Джекетс» не смогли договориться об условиях контракта. Возможно, будет ещё одна попытка подписать соглашение с 56-летним специалистом.

Два других кандидата, претендующих на роль главного тренера «Коламбуса» — Джей Вудкрофт и Дин Эвасон, которые также были уволены в прошлом сезоне.

Ранее «Коламбус» уволил Паскаля Венсана, возглавлявшего «Блю Джекетс» с 2023 года, после отставки Майка Бэбкока, которого обвинили в том, что он заставлял игроков клуба показывать личные фотографии на телефонах. Этот опыт стал для специалиста дебютным в качестве главного тренера команды.

Напомним, в текущем сезоне «Коламбус» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв по итогам регулярного чемпионата последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.