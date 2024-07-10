Щитов — о решении КХЛ: теперь ЦСКА сможет подписывать игроков без трансферных карт

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что, по слухам, ЦСКА инициировал решение руководства КХЛ по отделению от ФХР и ИИХФ. Ранее президент КХЛ Алексей Морозов опроверг эти слухи.

«Понятно, что ЦСКА сможет подписывать игроков из других лиг без оформления трансферных карт. Но и у других клубов будет такая возможность. Ходят разговоры, что ЦСКА инициировал этот закон. Наверное, ситуация не столь однозначная. Непонятно, что будет с нашими иностранными клубами. Вот на это интересно посмотреть. Может быть, мы обойдёмся без них? Ничего страшного в этом для нас не будет. Возможно, будем завозить более качественных иностранцев за счёт больших зарплат. Двоякая ситуация, нужно время, чтобы её оценить», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Ранее в прессе сообщалось, что ХК ЦСКА планирует вернуть из-за океана шестерых российских хоккеистов. Это вратарь Иван Просветов, нападающие Егор Афанасьев, Руслан Исхаков, Денис Гурьянов, защитники Дмитрий Саморуков и Никита Охотюк, о приобретении прав на которого у нижегородского «Торпедо» официальный сайт ХК ЦСКА сообщал в конце мая.