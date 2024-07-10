Заслуженный тренер России: ФХР от отделения КХЛ хуже не станет

Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что решение руководства Континентальной хоккейной лиги стать независимым от Федерации хоккея России является очень серьёзным.

«Мне сложно понять, хорошо это или плохо. То, что лига будет самостоятельной, это понятно. Трудно сказать, что это такое. Думаю, Федерации хоккея России от этого хуже не станет. Наоборот, будет меньше проблем. Впрочем, как говорится, дьявол кроется в деталях. Решение принято очень серьёзное. Есть фраза: «Лучшее – враг хорошего». Посмотрим, как это всё будет развиваться», – цитирует Новикова «РБ Спорт».

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, почему организация изъявила желание выйти из-под юрисдикции Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Федерации хоккея России (ФХР).