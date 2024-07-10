Защитник «Филадельфии» Драйсдейл: из-за травм я до сих пор не показал свой максимум

Защитник «Филадельфии» Джейми Драйсдейл рассказал о восстановлении после операции по удалению спортивной грыжи, с которой он играл на протяжении всего прошлого сезона. Это уже вторая серьёзная операция, которую он перенёс за последние два сезона. В сезоне-2022/2023 Драйсдейл был ограничен восемью играми за «Анахайм Дакс» из-за травмы плеча, полученной 28 октября 2022 года.

«Технически я выступаю в НХЛ четыре года, но всегда говорю, что играл всего около полутора лет. Я хочу просто играть целый сезон, показывая, на что я способен. Думаю, что последние пару лет я не показал свой максимум. Играть с грыжей было не очень весело, но мы смогли справиться с этим, смогли справиться настолько хорошо, насколько могли. Врачи отметили, что ситуация не идеальна. Вероятно, это было хуже, чем они думали», — цитирует Драйсдейла пресс-служба клуба.