Тренер вратарей «Ак Барса» рассказал, как изменилась со временем игра голкиперов

Помощник тренера вратарей «Ак Барса» Александр Агопеев заявил, что игра голкиперов со временем сильно изменилась и сейчас является более подвижной.

«Всегда нужно учиться чему-то новому, общаться с коллегами, обмениваться информацией. Никогда нельзя останавливаться в своём развитии, необходимо анализировать свою работу. Если ты любишь свою работу, то и учишься с огромным желанием. Тем более хоккей очень быстро меняется. Как вратари играли пять лет назад и сейчас – огромная разница. Технические и тактические элементы меняются, вратари сейчас более подвижные», – цитирует Агопеева «Бизнес Online».

Напомним, в сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.