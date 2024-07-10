А. Коваленко: большинство игроков аполитичны, несмотря на всю пропаганду в США и Европе

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко заявил, что большинству хоккеистов не нравится разделение по национальному признаку и пропаганда, которая ведётся в Северной Америке и странах Европы против россиян.

«Большинство игроков аполитичны, спорт для них — на первом месте, несмотря на всю пропаганду, которая в Америке и Европе набирает градус. Никому не нравится это разделение спорта и хоккея по национальному признаку.

В следующем году в Канаде и США пройдёт Турнир четырёх — с участием двух местных сборных плюс финнов и шведов. Организаторы не смогли сформировать обычную для Кубков мира «пульку» из шести команд. Те же чехи огорчены, что их не пригласили на этот турнир, видел в их исполнении много негативных комментариев. Хотя если бы там была сборная России, то и чехов бы взяли — может, вместе со словаками. Думаю, для того же профсоюза игроков это проблема и раздражитель, хотя тех же чехов в лиге на ведущих ролях не так много, как россиян», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, сборная России пропустила три последних взрослых и молодёжных чемпионата мира из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).