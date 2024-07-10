Бывший владелец «Аризоны» подписал документы для отказа от своих прав на «Койотс»

Бывший владелец «Аризоны» Алекс Меруэло согласился и подписал все необходимые соглашения и документы для отказа от своих прав на «Койотс», сообщает журналист Крейг Морган в своей соцсети. Сообщается, что процесс завершён.

Напомним, совет директоров лиги утвердил план, по которому организация «Аризона Койотс» стала неактивной с правом её возобновления при условии, что владелец в течение пяти лет полностью построит новый современный комплекс, подходящий для команды НХЛ. Ранее стало известно, что земельный департамент штата отменил аукцион на земельный участок, запланированный на 27 июня, где должен был быть построен новый дворец для «Койотс».

Франшиза «Койотс» передала все существующие хоккейные активы, включая полный список игроков и драфт-пики, а также отдел хоккейных операций франшизе «Юта».