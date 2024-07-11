«Куньлунь» заключил контракт с вратарём системы «Бостона» Кайлом Кейзером

«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с вратарём системы «Бостона» Кайлом Кейзером. Как сообщает пресс-служба клуба, односторонний контракт будет действовать до 31 мая 2025 года.

25-летний голкипер провёл прошлый сезон в системе «Бостон Брюинз». Кейзер сыграл пять матчей за фарм-клуб в АХЛ с процентом отражённых бросков 87,3%. Основную часть сезона вратарь сыграл в ECHL, где за 16 матчей отразил 86,8% бросков.

Всего в АХЛ Кейзер сыграл 73 матча, в которых одержал 29 побед с процентом отражённых бросков 90,2%.

Напомним, в сезоне-2023/2024 КХЛ «Куньлунь Ред Стар» не смог пробиться в плей-офф. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб заработал 56 очков после 68 матчей.