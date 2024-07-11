«Сент-Луис» подписал с защитником Райаном Сутером однолетний контракт

«Сент-Луис Блюз» подписал с защитником Райаном Сутером однолетний контракт. Как сообщает прес-служба клуба, сумма сделки составит $ 775 тыс. в сезоне-2024/2025.

Контракт также позволяет Сутеру заработать $ 2,2 млн в виде потенциальных бонусов за результативность, что даёт шанс заработать $ 3 млн в следующем сезоне. Сутер получит бонус в размере $ 225 тыс. за 10 сыгранных игр, $ 400 тыс. за 30 матчей, $ 500 тыс. за 40 игр и $ 600 тыс., если он сыграет 60 матчей. Если «блюзмены» выйдут в плей-офф, а Сутер проведёт 60 игр, он получит еще $ 500 тыс.

Напомним, ранее «Даллас» выкупил контракт 39-летнего защитника с зарплатой $ 3,65 млн, который должен был действовать ещё один год.

В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Сутер провёл 82 встречи, в которых забросил две шайбы и отдал 15 результативных передач. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 Райан сыграл 19 матчей, где записал на свой счёт 4 (1+3) очка.