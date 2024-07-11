В ХК «Торпедо» заявили о планах провести матч КХЛ на футбольном стадионе в 2025 году

Генеральный директор хоккейного «Торпедо» Александр Харламов заявил о планах нижегородского клуба провести матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на футбольном стадионе в январе 2025 года.

«Мы пока не отказываемся от этой идеи. Пока планируем сыграть 4 января на футбольном стадионе „Нижний Новгород“. Сейчас идёт совместная работа нашего и футбольного клубов, правительства Нижегородской области. Этим вопросом мы ещё по весне озадачились, потому что вопрос непростой и мероприятие хотелось бы провести на достойном уровне, поэтому подготовка уже идёт. С лигой мы это согласовывали и по календарю. Главное, что есть поддержка губернатора и на всех уровнях», — цитирует Харламова ТАСС.

Стадион «Нижний Новгород» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года и принял шесть матчей турнира. Арена является домашней для клуба «Пари Нижний Новгород». Ранее рекордным матчем КХЛ по посещаемости стала игра на открытом воздухе «Газпром-Арены» в Санкт-Петербурге между СКА и ЦСКА 22 декабря 2018 года.