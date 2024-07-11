Широков: осознание победы на ОИ-2018 с каждым годом приходит всё больше и больше

Нападающий «Сибири» Сергей Широков высказался об игре за сборную России и заявил о важности победы российской сборной на Олимпиаде в 2018 году в Пхёнчхане. В финальном матче российская сборная обыграла сборную Германии со счётом 4:3 в овертайме.

«Олимпиада – это отдельная история, потому что играли без гимна, без флага. Когда ты попадаешь на этот турнир, у тебя появляется огромная ответственность. Ты понимаешь, что не можешь подвести ни партнёров, ни тренеров, ни всю страну. Осознание той победы в финале в овертайме с Германией приходит с годами всё больше и больше.

Очень жаль, что сейчас наши молодые ребята не могут выступать на международном уровне и показывать своё мастерство, выигрывать для России высокие награды. Это касается не только хоккея, но и других видов спорта», – цитирует Широкова пресс-служба новосибирского клуба.

В прошедшем чемпионате Широков был капитаном «Автомобилиста» и помог команде добиться исторического достижения – первых бронзовых медалей чемпионата КХЛ и чемпионата России.