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Елесин — об игре в АХЛ: в России нет такой вертикали клубов, как за океаном

Елесин — об игре в АХЛ: в России нет такой вертикали клубов, как за океаном
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Защитник «Локомотива» Александр Елесин считает, что в АХЛ много мастеровитых игроков. Российский игрок обороны с 2019 по 2021 год выступал в системе «Калгари».

«АХЛ точно не похожа на КХЛ. Там другой темп игры, хоккей устроен по-другому, больше бросков. Многие говорят, что лига не очень, но я с этим не согласен. Там много хороших и мастеровитых игроков, которые приезжают в Россию и показывают приличный результат.

Игра там быстрая и контактная, даётся мало времени на принятие решения. Всё подстроено под НХЛ, чтобы, вызывая тебя в основную команду, ты мог играть на том же уровне. Там это работает так, что и в НХЛ и в АХЛ играют в один хоккей. Первая команда пропагандирует игру, а вторая – поддерживает. У нас сотрудничество клубов, нет такой вертикали, как за океаном. Немного по-другому всё работает», — цитирует Елесина Allhockey.ru.

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