«Вашингтон» подписал контракт с 52-м номером прошедшего драфта НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» подписал трёхлетний контракт новичка с защитником Леоном Маггли. Как сообщает пресс-служба столичного клуба, кэпхит соглашения составляет $ 975 тыс., при этом Маггли получит подписной бонус в размере $ 97 500 каждый год.

18-летний Маггли был выбран «Кэпиталз» во втором раунде под общим 52-м номером на драфте НХЛ 2024 года. Это защитник, который остался незамеченным перед драфтом из-за его невпечатляющей статистики и невысокого роста.

В прошлом сезона Маггли выступал в чемпионате Швейцарии за «Цуг», где провёл 42 матча, забил три гола и сделал девять результативных передач с показателем полезности «+13». Игрок обороны также набрал два очка в 11 играх плей-офф. Эт был первый полноценный сезон защитника в чемпионате Швейцарии.