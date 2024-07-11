Карандин: ладно, уезжает Мичков — это хотя бы полуфабрикат, но зачем в НХЛ едет Чернышов?

Бывший советский арбитр Юрий Карандин высказался об отъезде молодых хоккеистов в Северную Америку. Ранее нападающий Матвей Мичков расторг контракт со СКА и подписал трёхлетнее соглашение с «Филадельфией». Воспитанник московского «Динамо» Игорь Чернышов хочет попробовать свои силы за океаном.

«Отъезды молодых продолжаются. Вот это самое тревожное. Лимит на легионеров расширяем, а свою молодёжь не сохраняем. Ладно, уезжает Мичков – это уже хотя бы, как говорил Анатолий Тарасов, полуфабрикат. Но зачем за океан летит другой форвард, Чернышов, он же четвертьфабрикат, который только мелькнул в «Динамо»!» – цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

Напомним, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона Чернышов провёл 34 матча, забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу, набрав четыре очка. В плей-офф сыграл в 10 встречах и не смог отметиться результативными действиями.