Капитан «Нэшвилла» Йози сфотографировался с Роджером Федерером на концерте Тейлор Свифт

Капитан «Нэшвилла» Роман Йози сфотографировался с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Роджером Федерером на концерте Тейлор Свифт. Во вторник, 9 июля, в Цюрихе (Швейцария) состоялся концерт Тейлор Свифт в рамках мирового турне The Eras Tour.

Жена защитника «Нэшвилла» выложила фотографию в свою соцсеть с подписью: «Швейцарцы навсегда».

Фото: соцсети Йози

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».