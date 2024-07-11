Канадский нападающий НХЛ может перейти в московское «Динамо»

Нападающий клубов НХЛ Макс Комтуа может продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщает журналист Марк-Оливье Бодуан в своей соцсети.

«По слухам, Макс Комтуа может продолжить карьеру в КХЛ. Вероятным клубом называется московское «Динамо». О переходе может быть объявлено в ближайшее время», – написал Бодуан в своей соцсети.

В прошедшем сезоне 25-летний Комтуа провёл лишь два матча за «Каролину», оформив одну результативную передачу. Большую часть сезона канадский нападающий провёл в АХЛ, где за 65 матчей набрал 44 (19+25) очка. Всего в регулярках НХЛ Комтуа провёл 211 матчей за «Анахайм» и «Каролину», в которых набрал 87 очков — забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач. Комтуа является чемпионом мира в составе сборной Канады в 2021 году.