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Бывший генменеджер «Вашингтона» рассказал об особенностях переписки с Овечкиным

Бывший генменеджер «Вашингтона» рассказал об особенностях переписки с Овечкиным
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Бывший генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал о переписке с капитаном «Кэпиталз» Александром Овечкиным, в которой россиянин часто использует смайлики. Ранее Овечкин одобрительным смайлом отреагировал на приход в команду форварда Пьер-Люка Дюбуа. Ранее Маклеллан уступил пост генменеджера столичного клуба Крису Патрику.

«Я общался с ним ещё до открытия рынка свободных агентов. Мы обсуждали возможные изменения в составе команды. Он большой любитель смайликов, поэтому смайлов в нашей переписке больше, чем сообщений или диалогов. После моего ухода я пообщался с ним и объяснил, что Крис вступает в должность, но я всё ещё буду рядом с командой», — цитирует Маклеллана RMNB.

Напомним, именно при Брайане Маклеллане «Вашингтон» выиграл свой первый в истории Кубок Стэнли в 2018 году.

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