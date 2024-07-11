Карандин: интересно, как проявит себя в «Амуре» Гальченюк, говорили, что это звезда НХЛ

Бывший советский арбитр Юрий Карандин оценил селекционную работу «Амура» и особенно отметил приобретение в межсезонье хабаровским клубом нападающего Алекса Гальченюка, выступавшего в прошлом сезоне в составе петербургского СКА.

«Сибири и Дальнему Востоку вести комплектацию сложнее, чем, например, клубам из Москвы. Не все хоккеисты хотят жить в самолётах, поэтому есть северные наценки на их контракты, приходится уговаривать, переплачивать.

«Амур» впервые за много лет последние два сезона чувствует себя стабильно в плане бюджета, отсюда постоянные подписания. Больше всего интересно, как проявит себя в Хабаровске форвард Гальченюк. Все говорили, что это звезда НХЛ, но в СКА он не оставил цельного впечатления. Пусть не сомневается, что и в Хабаровске шапками никого не закидаешь – нужна постоянная мотивация», – цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

В прошедшем регулярном сезоне 30-летний Гальченюк провёл за армейский клуб 61 встречу, забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 42 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Гальченюк сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 5 (2+3) очков.