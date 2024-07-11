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В «Ак Барс» в результате обмена с «Адмиралом» перешёл защитник Марк Янчевский

В «Ак Барс» в результате обмена с «Адмиралом» перешёл защитник Марк Янчевский
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В «Ак Барс» в результате обмена с «Адмиралом» перешёл защитник Марк Янчевский, сообщает пресс-служба владивостокского клуба. Приморский клуб получил денежную компенсацию.

В составе «моряков» 26-летний Янчевский провёл 39 матчей в прошлом регулярном сезоне КХЛ. Игрок обороны отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-8».

Всего в КХЛ на счету Янчевского 70 матчей, в которых защитник отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности «-14». Игрок обороны уже выступал за «Ак Барс» с 2021 по 2023 год.

В прошлом сезоне «Адмирал» не смог попасть в плей-офф и завершил регулярный чемпионат на 11-м месте в таблице Восточной конференции. «Ак Барс» в первом раунде Кубка Гагарина проиграл «Автомобилисту».

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