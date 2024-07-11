ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Пари Нижний Новгород» оценил идею проведения матча КХЛ на футбольном поле

Гендиректор «Пари Нижний Новгород» оценил идею проведения матча КХЛ на футбольном поле
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов оценил идею проведения регулярного матча Континентальной хоккейной лиги на футбольном стадионе в Нижнем Новгороде. Ранее сообщалось, что матч планируется провести в январе 2025 года.

«Если в прошлом году, когда этот матч планировали, подготовку начинали накануне холодного периода, то, насколько я знаю, этим проектом занимаются с весны. Поэтому технологически, если все принципы будут выдержаны, проблемы для поля не может быть. Просто нужно это делать заблаговременно, предусмотреть все риски, не спешить», — цитирует Мелик-Гусейнова ТАСС.

Стадион «Нижний Новгород» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года и принял шесть матчей турнира. Арена является домашней для клуба «Пари Нижний Новгород». Ранее рекордным матчем КХЛ по посещаемости стала игра на открытом воздухе «Газпром-Арены» в Санкт-Петербурге между СКА и ЦСКА 22 декабря 2018 года.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android