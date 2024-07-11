Гендиректор «Пари Нижний Новгород» оценил идею проведения матча КХЛ на футбольном поле

Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов оценил идею проведения регулярного матча Континентальной хоккейной лиги на футбольном стадионе в Нижнем Новгороде. Ранее сообщалось, что матч планируется провести в январе 2025 года.

«Если в прошлом году, когда этот матч планировали, подготовку начинали накануне холодного периода, то, насколько я знаю, этим проектом занимаются с весны. Поэтому технологически, если все принципы будут выдержаны, проблемы для поля не может быть. Просто нужно это делать заблаговременно, предусмотреть все риски, не спешить», — цитирует Мелик-Гусейнова ТАСС.

Стадион «Нижний Новгород» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года и принял шесть матчей турнира. Арена является домашней для клуба «Пари Нижний Новгород». Ранее рекордным матчем КХЛ по посещаемости стала игра на открытом воздухе «Газпром-Арены» в Санкт-Петербурге между СКА и ЦСКА 22 декабря 2018 года.