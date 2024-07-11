Тардиф рассказал, когда будут готовы новые правила составления рейтинга хоккейных сборных

Президент ИИХФ Люк Тардиф назвал сроки, когда будут представлены новые правила составления рейтинга сборных. После завершения чемпионата мира в Чехии больше всего обсуждений вызвал факт, что сборная России поднялась на вторую строчку рейтинга, даже не участвуя в международных матчах. Чиновники европейского хоккея заявили, что пересмотрят правила составления рейтинга.

«Координационный комитет работает над вопросом по рейтингу. Изменения будут представлены на полугодовом конгрессе в конце сентября – начале октября», – цитирует Тардифа ТАСС.

Заседания совета ИИХФ пройдут с 26 по 28 августа и с 22 по 24 сентября.На заседании совет ИИХФ обсудит возможное участие россиян в Олимпийских играх 2026 года и в международных соревнованиях сезона-2025/2026 в марте следующего года.