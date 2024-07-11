«Возможно, будут ответные санкции». Щитов — о решении КХЛ отделиться от ИИХФ

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил решение Континентальной хоккейной лиги стать независимой от Федерации хоккея России и Международной федерации хоккея.

«Я хорошо смотрю на этот процесс. Это давно нужно было сделать. Только что будет с командами из Казахстана и Китая? Останутся ли в нашем чемпионате, если ИИХФ наложит на них санкции? Как КХЛ подготовится к этому обстоятельству? Что будет с календарём? Интересно посмотреть за развитием событий. Возможно, будут ответные санкции со стороны ИИХФ. Посмотрим», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

После вступления в силу новой редакции закона о спорте и приведения в соответствие с ним нормативных документов Минспорта и КХЛ для клубов КХЛ не потребуется трансферная карта для заявки игрока.