«Барыс» расторг контракт с вратарём Эдди Паскуале

«Барыс» сообщил о прекращении сотрудничества с Эдди Паскуале. Контракт с 33-летним канадским голкипером, рассчитанный до конца сезона-2024/2025, расторгнут по инициативе клуба с выплатой компенсации.

В прошедшем сезоне Паскуале сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 36 матчей, пропуская в среднем по 3,12 шайбы за игру при 90,4% отражённых бросков.

Всего в КХЛ Паскуале провёл 239 матчей, в которых одержал 110 побед с процентом отражённых бросков 92,2%. Голкипер выступал за «Барыс», магнитогорский «Металлург» и «Локомотив».

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, не пробившись в весеннюю стадию соревнований.