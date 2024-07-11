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Генменеджер «Барыса» прокомментировал решение расстаться с голкипером Паскуале

Генменеджер «Барыса» прокомментировал решение расстаться с голкипером Паскуале
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Генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин прокомментировал решение казахстанского клуба расстаться с вратарём Эдди Паскуале.

«К сожалению, второй приход Паскуале в «Барыс» получился не таким, как все мы ожидали. В связи с этим принято решение расстаться с Эдвардом. От всего клуба хочу пожелать ему удачи в следующей команде», — цитирует Болякина пресс-служба казахстанского клуба.

В прошедшем сезоне Паскуале сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 36 матчей, пропуская в среднем по 3,12 шайбы за игру при 90,4% отражённых бросков.

Всего в КХЛ Паскуале провёл 239 матчей, в которых одержал 110 побед с процентом отражённых бросков 92,2%. Голкипер выступал за «Барыс», магнитогорский «Металлург» и «Локомотив».

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