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Александр Овечкин поделился мнением о фаворитах Евро-2024

Александр Овечкин поделился мнением о фаворитах Евро-2024
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о фаворитах Евро-2024 и заявил, что ожидал увидеть в финале турнира сборную Испании.

— Саш, если откатиться назад в начало Евро, кого из всей картины ты видел фаворитом турнира?
— Ну, все говорили, что Испания, и вот она. Но насчёт Англии я сомневался. Немцы? Сказали, что скрытый финал Германия – Испания.

— А в Италию как в действующих чемпионов не было веры?
— Они очень скучно играли, мне такой футбол не нравится. Мне нравится, когда голы, когда зрелищность.

— А Грузия?
— Грузины – молодцы, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это ЧЕ, брат».

Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия).

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